Moški (40) ukradel denarnico, nato je šel na bankomat in po nakupih

V Postojni so v torek domačinu iz osebnega avtomobila ukradli denarnico z denarjem, plačilnimi karticami in osebnimi dokumenti, poroča koprska policijska uprava. Nepridipravi so nato na bankomatu poskušali dvigniti denar, plačilo pa so hoteli opraviti tudi na bencinskem servisu.

Kasneje je bila osebna izkaznica najdena v smetnjaku. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je dejanja osumljen 40-letnik, kateremu po opravljanih vseh postopkih sledi kazenska ovadba.