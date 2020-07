Moški (38) hudo pretepel 16-letnika, ta se bori za življenje

V ponedeljek okoli 20.30 so novomeške policiste poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi prišlo do pretepa, eno osebo pa naj bi že odpeljali v bolnišnico, poroča PU Novo mesto.



Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zaradi spora 38-letni moški s sekiro napadel 16-letnega oškodovanca in ga poškodoval po glavi.



Zaradi posebno hudih poškodb so ga iz novomeške bolnišnice odpeljali v UKC Ljubljana in po zadnjih podatkih naj bi bil v smrtni nevarnosti.



Policisti in kriminalisti so 38-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe. Storilcu grozi do 10 let zapora Kazenski zakonik določa, da kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zelo oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.



Če poškodovani zaradi poškodbe umre, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.