Moški (37) vlomil v župnišče, nato kradel še pri frizerju in iz avta

V soboto okoli 13. ure PU Celje obvestili, da so pri vlomu v župnišče v Celju zalotili moškega, ki mu je uspelo pobegniti. Iz prostorov župnišča je po tem, ko je poškodoval dvojna vrata, ukradel nekaj gotovine in par drugih stvari.



Med begom je skozi zadnja vrata vstopil še v bližnji frizerski salon in ukradel denarnico z gotovino, iz osebnega vozila, parkiranega v bližini, pa je odtujil še denarnico z gotovino, dvojna sončna očala in ročno uro.



Osumljenega so celjski policisti nekaj pred 14. uro prijeli na Razlagovi ulici v Celju, mu odvzeli prostost in ga pridržali.



Moškega (37) so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi storitve vrazličnih kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru ter več cestnoprometnih prekrškov, poroča PU Celje.

Komentarji: