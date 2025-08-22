OTROŠKA PORNOGRAFIJA

Moški (26) na mobilniku hranil gnusne posnetke, sodnica jih pokazala vsem: »Nočem gledati!«

Na sodišču se je izrekel za nedolžnega.
M. U.
22.08.2025 ob 11:39
22.08.2025 ob 11:53
M. U.
22.08.2025 ob 11:39
22.08.2025 ob 11:53

Policija je na mobilnem telefonu 26-letnega moškega iz Splita našla 64 posnetkov, 38 fotografij in 94 animacij, ki prikazujejo otroke različnih starosti v spolno eksplicitnem vedenju, s poudarkom na njihovih genitalijah.

Večina odkritega gradiva, ki ga je imel shranjenega od julija 2021 do februarja 2023, se nanaša na otroško pornografijo, zato je bil obtožen izkoriščanja otrok za pornografijo.

Dobil je delno pogojno kazen 18 mesecev zapora, od tega mora šest mesecev  preživeti za zapahi, preostanek pa je pogojno obsojen na tri leta, odredili pa so tudi uničenje njegovega mobilnega telefona in vsebine. Na sodišču se je sicer izrekel za nedolžnega.

»To so bile risanke, tiste japonske risanke«

V sodni dvorani je zanikal obtožbe in povedal, da je »vsebino iz obtožnice prenesel z interneta, vendar le risanke, in da ni vedel, da gre za kaznivo dejanje«. »To so bile risanke, tako imenovani animeji, tiste japonske risanke,« je še pojasnil obtoženi mladenič, zato je sodnica odredila, naj vsem v sodni dvorani omogočijo ogled spornih posnetkov, navajajo hrvaški mediji.

»Nočem gledati! Zgrožen sem in slabo se počutim«

Ob prvih slikah in posnetkih na sodnem računalniku, je obtoženec nenadoma obrnil glavo v drugo smer in izjavil, da to ni vsebina, ki jo ima na svojem mobilnem telefonu. »Nočem gledati. Počutim se zgroženo in slabo. Na mobilni telefon sem prenašal risanke in animacije, kar se tiče posnetkov z mladoletniki, pa se nisem zavedal, da je to nezakonito. Imam tudi sestro, morda si je to tudi ona ogledala ... Ne vem,« je 26-letnik ob tem povedal sodnemu senatu.

Na vprašanje, ali po njegovem mnenju animeji, ki jih je prenesel z interneta, vsebujejo spolno eksplicitne vsebine, je odgovoril pritrdilno in dodal, da jih ni »objavljal, ampak jih je le imel v lasti«.

