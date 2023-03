Moškega zalotili pri kraji, nato je postal agresiven

V eni od koprskih trgovin so v soboto zalotili moškega pri poskusu tatvine in ga zdržali do prihoda policistov na kraj. 44-letnik je bil agresiven do zaposlenega, zatem pa tudi do policistov. Ker se moški ni umiril, so mu policisti odredili pridržanje. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Popoldan so tudi v Postojni zalotili moškega, ko je v trgovini kradel artikle. Policisti so identificirali 37-letnega državljana Hrvaške. Ukradene predmete je vrnil, trgovsko podjetje pa ni podalo predloga za pregon.