Moškega večkrat udaril, hudo je poškodovan

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 157 klicev, med temi 72 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 13 kaznivih dejanj.

Kriminaliteta

Obravnavali so drzno tatvino, pri čemer sta do oškodovanca v garažni hiši v Mariboru pristopila neznanca in ga skušala zamotiti, medtem ko mu je eden odtujil kuverto z denarjem, ki je bila v vozilu.

Zvečer so bili obveščeni o tem, da je moški pristopil do drugega moškega v okolici Melja v Mariboru in ga večkrat udaril. Pri tem ga je huje poškodoval, odpeljan je bil v bolnišnico. Osumljenega 32-letnika so policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve povzročitve hude telesne poškodbe, še sporočajo s PU Maribor.