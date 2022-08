Moškega pri Kopru napadel pes

V nedeljo ob 22.45 so bili policistu PU Koper obveščeni, da je moškega v Grinjanu napadel pes. 47-letnika je pes ugriznil trikrat v roko in v rebro. Nadaljuje se z zbiranjem obvestil, v primeru izsleditve lastnika psa pa sledi hitri postopek, so zapisali PU Koper.