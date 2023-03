Moška sredi noči z dvorišča ukradla avto, a to še ni bilo vse

Krški policisti so v sredo dopoldne prijeli 21-in 26-letnega moška, ki sta ponoči z dvorišča stanovanjske hiše v Drnovem ukradla avtomobil, po vožnji pa z njega pobrala dele in opremo ter ga zažgala, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Moška sta avtomobil ukradla tako, da sta na njem razbila steklo, v notranjosti našla ključe in se odpeljala.

Na travniku pri Drnovem sta z vozila pobrala več delov in opreme, nato pa ga zažgala. Zoper oba bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili.