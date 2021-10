Morilski psi raztrgali Tatjano (FOTO)

Trije pitbuli so 71-letno Tatjano Šum iz Mavrlena pri Črnomlju napadli pred štirimi leti, ko jim je prinesla hrano. Ko sta soseda zaslišala rjovenje in pritekla na pomoč k nemočni Tatjani, jo je pes Baba Jaga ležečo držal za vrat in jo vlekel za seboj po dvorišču. Ob tem krvoločnem štirinožcu sta bila še dva, krvavi madeži pa so bili po več prostorih v hiši. S tožilstvom se bo še pogajal. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda A psi se niso dali kar tako spoditi od gospe. Sosed je poskušal z briketi, a pobesnelih živali hrana ni zanimala, treba je bilo uporabiti deske, da sta jih soseda odgnala od nesre...