Morilska ljubezenska naveza: Tomaž vedel, zakaj je Sabino pripeljal na kraj umora?

Ta teden se bo na sodiščih nadaljevalo sojenje v več odmevnih primerih. Tako se bo v sredo in v četrtek na ptujskem sodišču nadaljevalo sojenje Tomažu Arkliniču, ki mu obtožnica očita sostorilstvo pri umoru svoje soproge Sabine marca lani v okolici Kidričevega.

Nazadnje so zaslišali sostorilko Aleksandro Škamlec, ki je bila za omenjeni umor po priznanju že pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Kot je zatrdila, je Arklinič vedel, zakaj je ženo pripeljal na kraj umora, in ga ni poskušal ustaviti.

Tomaž Arklinič in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni Arhiv

Do zločina je prišlo 22. marca lani, truplo umorjene ženske pa je dva tedna pozneje v travi v bližini Kidričevega našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena. Kriminalisti so ga prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še njegovo intimno prijateljico iz službe, s katero naj bi izvedla umor matere štirih otrok.