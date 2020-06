Morili zaradi zapuščine

Potrjenih trikrat toliko okužb s koronavirusom kot dan prej

V petek je bilo opravljenih 1147 testiranj na prisotnost novega koronavirusa, šest oseb pa je bilo pozitivnih. To je štiri več kot dan prej, ko smo imeli dva pozitivna, in dva manj kot dva dni prej, ko je bilo zaznanih osem novih primerov okužb s koronavirusom. Številka, ki so ji sporočili v četrtek, je bila najvišja v zadnjem mesecu in pol. Temu so sledili nekateri ukrepi, kot je denimo