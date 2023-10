Včeraj malo pred 11. uro so na celjskem okrožnem sodišču razglasili sodbo v imenu ljudstva Branku Krklecu, ki je februarja lani v vasi Škofija nad Šmarjem pri Jelšah s pištolo iz neposredne bližine v glavo ustrelil pomočnika sodnega izvršitelja Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement. Sodba se je glasila, da je Krklec kriv dveh umorov, sodišče pa mu je za vsakega prisodilo po 26 let zapora oziroma enotno 30-letno zaporno kazen. Oba pomočnika sodnega izvršitelja, nečak in teta, sta se v vas Škofija odpravila po sklepu šmarskega okrajnega sodišča z nalogo, da odpeljeta že prej zarubljen ...