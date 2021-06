Morilec policista se je zadušil

Življenje Sama Tadina, enega najbolj znanih morilcev, je bilo že pred petimi leti zapečateno za tri desetletja in po tej sodbi bi bil za rešetkami do leta 2045, na prostost bi torej prišel star 74 let. Ker se je v zaporih zapletal v nove in nove konflikte, so ga čakali še drugi kazenski postopki. A v nedeljo popoldne je štiri mesece pred dopolnjenim abrahamom umrl v celjskem zaporu. Zadušil se je na precej nenavaden način, vendar je tuja krivda izključena, saj je zaradi konfliktnosti v sobi bival sam. Ni še povsem jasno, ali je šlo za samomor ali nesrečo, vsaj za zdaj poslovilnega pisma niso n...