Morilec policista izgubil tožbo zaradi zoba

Te dni mineva pet let od dneva, ko je Samo Tadin na ljubljanskem okrožnem sodišču priznal umor 33-letnega policista Igorja Mauserja in poskus umora Mauserjevega policijskega kolega Kristjana Čoža. Vse se je začelo 2. julija 2015, ko so mu policisti zaradi nasilja izrekli prepoved približevanja nekdanji ženi. To ga je tako razjezilo, da je spletel načrt, kako se jim bo maščeval. Najel je opel astro in se dva dni pozneje odpeljal na Ižansko cesto, kjer je tudi parkiral. Poklical je na številko 113 ter lažno prijavil nasilje pri ženinih starših na Igu. Seveda so prijavo policisti vzeli zelo resno...