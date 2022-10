Vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, višji tožilec Drago Farič, nam je potrdil, da so Mitji Orešku, osumljenemu umora iz ljubosumja, podaljšali pripor, ki je sprva veljal 30 dni. Tako je očitno, da bo 46-letnik, ki je v soboto zvečer, 10. septembra, v družinski hiši v Peskovcih umoril zunajzakonsko partnerico in mamo njunih dveh sinov, 35-letno Štefanio Takač, na konec preiskave in najbrž tudi sojenje počakal za zapahi. Zastopa ga soboški odvetnik Mojmir Šafarič, tožilstvo okrožna državna tožilka Jana Rogan, preiskavo pa vodi okrožna sodnica Natalija Goldinskij Husar. Po naših...