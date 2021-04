Morilec mamice dveh otrok znova pred sodnike

Borut Turk s Potoka pri Novem mestu je bil zaradi krutega umora svoje 27-letne partnerice Romane Muhič novembra lani obsojen na 24 let zapora, a po pritožbah tako tožilke Nade Črnugelj, ta se je zavzemala za 30-letno zaporno kazen, kot njegovih zagovornikov je zadeva na začetku. Višje sodišče je sodbo razveljavilo, zadevo pa vrnilo v ponovno sojenje pred popolnoma spremenjen senat. Romana Muhič je morala umreti, stara komaj 27 let. FOTO: Družinski arhiv Kaj so razlogi za razveljavitev sodbe, še ni znano, na višjem sodišču so namreč zadevo tehtali konec marca, sodba še ni spisana, stranke so do...