Morilec klical štiri minute za sestro, ob prihodu policije se je še gibal na kraju tragedije

Ljubljanska policija je dopoldne sporočila podrobnosti tragedije v okolici Janč . Kot so nam dodatno pojasnili, so prvi klic 26-letne žrtve prejeli minuto pred 21. uro, klic osumljenega pa štiri minute kasneje. Iz znanih obvestil je izhajalo, da gre za zelo nevaren postopek, zato je bilo na kraj napotenih več patrulj in tudi reševalni ekipi.Patrulje in reševalci so pred tem združili na enem kraju in enotno začeli intervencijo, saj vodenje tako nevarnih postopkov potrebuje skrbno načrtovanje in usklajeno delovanje, dodajajo. Kot je že bilo poudarjeno, je kraj dogodka oddaljen več kot 20 kilometrov iz mesta Ljubljana, dostopen je po ožjih lokalnih cestah, v času intervencije je bila noč in izredno gosta megla, zato so policisti na kraj prispeli v pol ure.Možje v modrem so zavarovali kraj in se začeli približevati objektu, nato sta se zaslišala dva strela, zato je bila ob tem podatku tudi takoj aktivirana specialna enota. »Kot smo že pojasnili, so policisti po prihodu zavarovali kraj dogodka in nadzorovali situacijo ter zbirali podatke. Policisti so nekaj časa po prihodu poleg strelov zaznavali tudi gibanje osumljenega, ni pa bilo zaznati gibanja ali zvokov žrtev,« so dodali pri ljubljanski policijski upravi.