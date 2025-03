Morilec, ki je pobegnil iz zapora, se je vrnil sam

Zapornik, ki je v sredo pobegnil z delovišča novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah, se je danes popoldan sam vrnil v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V zavodu bodo izvedli vse potrebne postopke, podali pa so tudi preklic odredbe za tiralico iskane osebe, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

38-letnik je v sredo pobegnil z gradbišča novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah, kjer je delal tudi v torek. Bil je v skupini obsojencev z inštruktorji, ki so izvajali montažo lesenih klopi, v nekem trenutku pa je prosil za dovoljenje, da gre na stranišče. Ko se po desetih minutah ni vrnil, so opravili pregled delovišča in ugotovili, da ga na delovišču ni več, je v četrtek v izjavi za medije pojasnil direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Goran Narić.

38-letnik je bil zaradi uboja znanca Branimirja Bajdeta iz koristoljubja ter kraje njegovega traktorja spoznan krivega uboja, za kar mu je okrožno sodišče v Ljubljani marca 2017 dosodilo enotno kazen 14 let in sedem mesecev zapora. Višje sodišče v Ljubljani pa je oktobra 2017 presodilo, da je dobil prenizko kazen in mu določilo enotno kazen 16 let in dva meseca zapora.