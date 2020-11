Morilec je za seboj zaklenil vrata

Hiša z naslovom Čez polje 10 stoji na precej samotnem kraju ob reki Dravi. Do tja je vodila težko prevozna pot skozi veliko gramoznico, kjer je občina pred leti zgradila čistilno napravo. Gradili so jo več kot dve desetletji po odkritju zločina.Toda še vedno ni znano, kaj se je pred 28 leti dogajalo v hiši nesrečne ženske, ki je umrla nasilne smrti. Zločin maja 1992 je buril duhove in sprožil različne govorice, storilca pa do danes še niso odkrili. Dolga pogajanjaOseminpetdesetletna upokojenka Otilija Pečovnik je v hiši živela sama. V majhnem kraju, kot je Selnica ob Dravi, se ljudje med seboj poznajo, Pečovnikovo pa so ...