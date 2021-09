Morilec gostilničarja še svoboden

Tožilec Bogdan Matjašič leta 2015 nekaj dni pred božičem ni bil praznično milosten do Iztoka Flisa iz Brestanice. Če bi namreč bilo po njegovem, bi 46-letnika tedaj za dolgih 30 let vrgli v ječo. Toda predstavniku organov pregona se ta želja ni uresničila. Flis je odsedel le eno leto, zdaj pa bo dobil tudi odškodnino. Resda se tudi njemu ena želja ni uresničila; glede tega, koliko denarja bo dobil. Pinteričev umor se je preselil v svet nerešenih zločinov. Po umoru v rjuho in v shrambo Na krškem kazenskem okrožnem sodišču je bil obtožen, da je v noči na 11. julij 2014 iz koristoljubja umoril V...