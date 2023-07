»Tistega večera se nisva nič kregala, kot se nisva prepirala nikoli prej. Zvečer sva skupaj pogledala oddajo Ljubezen na vasi, potem je šla najprej v kopalnico ona, za njo še jaz. Ko sem prišel v spalnico, je že ležala v postelji, bila je budna. Ne vem, kaj sem v tistem razmišljal. Kot da bi strela treščila vame. Skočil sem do sekire, ki sem jo imel na polici pri postelji, in si sam sebi rekel, da je zdaj z obema konec in da bom zdaj to končal,« je včeraj na krškem okrožnem sodišču razlagal 81-letni Franc Šterban. Šterban je tudi tokrat veliko govoril o denarju. Povedal je, da je le Anica ved...