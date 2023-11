Morilec Elvis Livadić, ki je moril s katano, prijet v Italiji s 100 grami kokaina

Morilec Elvis Livadić, ki je bil leta 2008 na mariborskem okrožnem sodišču obsojen zaradi umora 28-letnega Mariborčana Gregorja Moma, pozneje pa še, ker se je med prestajanjem kazni ukvarjal s preprodajo prepovedane droge, je ponovno za zapahi. In to čeprav še niti ni prestal zaporne kazni, ki so mu jo naložili.

Po poročanju časnika Večer je bil namreč Katana – vzdevek se ga je prijel zaradi umora s tem orožjem 8. decembra 2007 pred T-clubom v Mariboru, ki ga je zagrešil kot 19-letnik – v Italiji prijet s 100 grami kokaina.

Danes 34-letni Ljubljančan Livadić je veliko večino kazni torej odslužil in je očitno pridobil dovolj zaupanja pristojnih, da je bil poleti lani premeščen na odprti oddelek ljubljanskega zapora na Igu, čeprav je bil med prestajanjem kazni ponovno obsojen zaradi poslov s prepovedano drogo. Do konca kazni mu je preostalo le še šest mesecev zapora, a je bil torej po podatkih Večera oktobra letos med prostim izhodom iz zapora na Igu aretiran v Italiji. Trenutno naj bi bil v zaporu v Veroni, kjer naj bi čakal na sodno preiskavo in verjetno na sojenje, ki naj bi potekalo v Benetkah.

Na policiji in Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) o Livadiću zaradi varovanja osebnih podatkov niso želeli nič pojasnjevati, njegov zagovornik pa je za Večer potrdil informacijo o Livadićevi aretaciji v Veroni, kjer mu zaradi trgovine z drogo grozi do 15 let zaporne kazni. V Sloveniji je prestajanje zaporne kazni začasno prekinjeno.

Zgrudil se je

Livadić se je med prestajanjem kazni 16 let in dva meseca zapora (sodišče mu je poleg 15-letne kazni za umor združilo še nekaj sodb drugih sodišč) 13. maja 2017 nezavesten zgrudil pri kosilu v jedilnici našega največjega zapora. Istega dne je imel obiske in očitno je hotel med sojetnike pretihotapiti prepovedana zdravila tako, da je na stranišču prostorov za obiske pogoltnil vrečice s tabletami. Tri so mu v želodcu počile, prišlo je do akutne zastrupitve in nezavesti, celo poškodbe notranjih organov.

Pazniki so Livadića z reševalnim vozilom nezavestnega prepeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ga zdravniki operirali in v njegovem želodcu odkrili vzrok za zastrupitev. Pogoltnil je namreč 18 polivinilastih oziroma gumijastih zavojčkov, v katerih je bilo okoli 100 uspavalnih tablet. Nekaj časa je njegovo življenje viselo na nitki.

»Srečo ste imeli, da ste danes sploh tukaj. Saj veste, kako bi se lahko tole končalo,« mu je konec leta 2019, ko je bil po priznanju krivde obsojen, dejala sodnica. In mu položila na srce, naj zgledno preživi preostanek kazni in si da novo priložnost. A očitno njegovih sodnih postopkov še ni konec.