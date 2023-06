Morilec Dušan iz Fužin na Facebooku napovedal svoj konec

Na ponedeljkov strelski pohod se je 48-letni Dušan Vulić - Vule, sicer srbskih korenin, doma pa iz Slap pri Ljubljani, dobro pripravil. Grožnje, ki so jih bili v preteklosti deležni mnogi njegovi znanci, partnerice, policisti in drugi, ki smo mu prekrižali pot, je uresničil. Oborožen naj bi bil vselej: kakšen nož, mačeto, ročno bombo, pištolo je imel ničkolikokrat pri roki. Seveda je šlo za nezakonito posest.

Različnim ljudem je grozil, da jih bo zaklal, jih pretepal, zato so se ga bali. O tem, da je šlo za načrtovan umor 58-letnega Rajka Črnaka (Rajca) in 57-letnega Roberta (Robija), ki je rojstni priimek Vučić spremenil v Vučko, priča objava o tem, da se bo naslednji dan nekaj zgodilo. Le nekaj ur prej je na enem od svojih najmanj treh profilov na facebooku spremenil prikazno fotografijo s tisto iz svoje rane mladosti in vanjo vpisal »R. I. P. 2023, hvala bogu«. Okoli vratu ima veliko zlata, v desnem kotu okvirja je fotografija, ki je znak Srbske garde. »Bog daj, da bo jutri tako kot želim, pozz vsem,« in se 21 ur pred streljanjem poslovil z rusko vojno pesmijo 333 noči do zore. Še eno pesem z youtuba je delil prijatelju, ki ga ni poimenoval, srbsko balado Ta pesem je moje slovo. V predstavitvi v srbskem jeziku je na profilu pomenljivo zapisal »kakor za koga, za nekatere dan, za druge mrak«.

Brez volje do dela

Delati menda ni maral, fascinirali naj bi ga predvsem nasilje, orožje, nacionalistična Srbija, paravojaške formacije Srbske garde, vojni zločinec Ratko Mladić in ruski vojaki. Njegovo življenje so zaznamovale droge in nasilje, bil je registriran narkoman. Specialni povratnik, ki je bil že obsojen zaradi ropa, trgovanja z drogo, nasilja v družini, zanemarjanja otroka, posilstva ter trgovanja z orožjem, pa tudi zaradi preprodaje pomirjeval in uspaval. Drogiral se je predvsem s heroinom, snifal sanval. Tablete, ki so pri nas na recept, naj bi nabavljal v Srbiji, v Ljubljani pa naj bi s pomočjo drugih oseb preprodajal. Živel je očitno od tega in denarne socialne pomoči. Nista mu bila neznana niti kokain, zloraba alkohola, pomirjeval, vsega, kar je spreminjalo stanje zavesti. Pred leti so policisti pri njem našli 3896 tablet xanax, helex, dormicum, sanval in nekaterih drugih, ki so legalne le, če jih predpiše zdravnik.

Razkrivamo, da je njegova zasvojenost z drogo terjala smrt nedolžnega dekleta. Življenje je vzela njegovi nečakinji. Po zanesljivih informacijah, o tem pripovedujeta dva nepovezana vira, je deklica v spremstvu matere pred leti odšla na spalni vlak. Pred tem pa je spila pijačo iz plastenke. Posegla je po soku, ne da bi kdorkoli, razen Vulića, vedel, da je v njem njegov metadon. Na vlaku je potem zaspala. Žal – za vedno. Sprva so domnevali, da se ji je zataknil košček pice, ki jo je pojedla prej, obdukcija pa je pokazala, da je umrla zaradi predoziranja. Njeni starši si po nezaslišani tragediji nikoli niso opomogli. Menda jim strelec ni bil v oporo, deležni so bili celo groženj.

Ljubezen do zlata

Po neuradnih informacijah je večer pred streljanjem njegova partnerica odšla spat k svoji materi. Zakaj, ni znano, a naj bi ga to močno razjezilo. Morda tudi, da se je njegov delež podedovane hiše v Slapah (drugo polovico ima v lastništvu sorodnica) in v kateri je živel z dolgoletno partnerico (v stanovanju v hiši pa tudi sorodnica z družino), nedavno znašla na dražbi. Bržkone bi ga lahko tudi ta razloga pognala v grozljivo dejanje in ne nazadnje ljubezen do zlata. Po neuradnih informacijah naj bi pri umorjeni dvojici, preden je šel za rešetke, zastavil zlato, na katerega je bil zelo navezan, in prejel gotovino. Ko se je vrnil po žlahtno kovino, sta žrtvi menda zahtevali veliko več denarja, kot sta mu ga izročila. To naj bi v njem spodbudilo morilski bes.

Dobrih tisoč metrov od doma (živel je pod gasilskim domom v Slapah) se je zgodilo, okoli treh popoldne je prišel v lokal Sombrero na obrobju Fužin, se z možakarjema skregal in iz avtomatske pištole v njiju izstrelil dva naboja, umrla sta na kraju samem. Strelec je s kraja zločina zbežal s passatom, policisti so na območju Polja kmalu našli njegovo truplo, najprej se je ustrelil, ob tem pa še razstrelil, je včeraj povedal Goran Novak z ljubljanske policijske uprave. Navedel je, da v tem primeru ni šlo za naključno kaznivo dejanje in da je Slovenija varna država, tovrstni dogodki pa redki, čeprav nekateri pravijo, da je drugače.

Stopili smo v stik z Vulićevo partnerico Jeleno Mitić. »Trenutno sem v šoku, sama še ne verjamem, da je vse to res,« je navedla in še, da zaradi tega ni za pogovor. Vučko in Črnak, oba doma iz okolice kraja smrti, sta zastavljalnico oziroma podjetje Rabella s sedežem na Novih Fužinah 49 zaprla septembra 2019. Delovala je 19 let in štiri dni, a sta se na črno očitno še ukvarjala s tem poslom. Tamkajšnji prebivalci ju ohranjajo v dobrem spominu. Le eden naših sogovornikov je tudi za strelca našel lepo besedo. »Rad je imel pse, posvajal jih je iz zavetišča, v glavnem nevarne pasme. Kako je ravnal z njimi, ne vem, spali pa so v njegovi postelji.«