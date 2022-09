»Obžalujem, kar sem naredil. Ne vem, kaj se mi je v tistem zgodilo, kot da sem bil brez pameti. A časa ne morem zavrteti nazaj in sprejel bom kazen, čeprav bo to najbrž zame dosmrtni zapor. Teh par let, ki jih še imam pred sabo, bom že nekako preživel,« je na sodišču zbrano govoril 80-letni Franc Šterban iz Brestanice pri Krškem. Obsojen je bil na 15-letno zaporno kazen in prepričan je, da prostosti ne bo več užil. 20. novembra lani je namreč na svojem domu ubil ženo Ano Hriberšek Šterban, s katero je živel več kot desetletje. Njuno skupno življenje je bilo srečno in složno, dokler...