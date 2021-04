Kot kaže, morilcu Samu Tadinu, ki prestaja 30-letno zaporno kazen, čakajo pa ga še drugi kazenski postopki, popuščajo živci. Za sodbo, po kateri bo za rešetkami do leta 2045 in bo na prostost prišel star 74 let, pravi, da je nepoštena in protizakonita, prav tako tista zaradi družinskega nasilja. A ju ne more izpodbijati, ker mu to, kot je prepričan, onemogoča država, zato napoveduje, da bo pravna sredstva uveljavljal z nasiljem. Ubil je policista. Foto: Marko Feist »To je edini način, ki ga še vidim. Nasilje razumejo vsi. Glede na svoj položaj kazenske odgovornosti nimam več. Obsojen se...