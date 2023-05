Morilcu Marjanu, ki je deloval kot zgleden sosed, spet grozi zapor

»Ali se vam res zdim nevaren človek, glede na vse, kar smo slišali na obravnavah?« To vprašanje je včeraj vsem zbranim v sodni dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča zastavil Marjan Elemir Rozman oziroma tisti obtoženi, ki ga še danes lovi temačna preteklost. Pred 24 leti je namreč ubil svojo mamo Anuško Klenar Rozman, njeno truplo pa nato zakopal ob domači hiši, za kar je bil oktobra 2001 obsojen na 14 let zapora.

Zagrešil naj bi tri kazniva dejanja: dva poskusa uboja in nasilništvo.

Le nekaj let za tem, ko je kazen za umor že prestal, se je zapletel v nov kazenski postopek, na koncu katerega ga, če bo seveda spoznan za krivega, spet čaka kar veliko let zapora. Tožilstvo ga obtožuje dveh poskusov uboja (na škodo Sandija Šišića 1. septembra 2021 in Andreje Lokar 12. januarja lani) ter več mesecev trajajočega nasilništva nad Lokarjevo.

Vsi trije so se poznali, saj sta bila Šišić in Lokarjeva nekdanja partnerja, v zvezi se jima je rodila hčerka, v mesecih oziroma letih pred 12. januarjem lani pa sta bila v zvezi tudi Lokarjeva in Rozman. Slednja sta nekaj časa skupaj živela v stanovanju v ljubljanskem Zalogu, ki je bilo v lasti Andrejinega očeta. »Dober dan, jaz sem vaš novi sosed,« se je prvega srečanja z obtoženim včeraj na sodišču spominjala ena od tamkajšnjih stanovalk bloka Suzana R. »On je bil veliko bolj miren, vljuden in olikan kot Sandi in Andreja. Če bi rekla kaj drugega, bi se zlagala. Mislim, da je plačeval najemnino,« je še povedala glede obtoženega. Ji je pa enkrat Andrejin oče rekel, da če se Andreja in Marjan napijeta, se med seboj tudi pretepata.

Napadal naj bi z nožem. FOTO: Chaichan Pramjit/Gettyimages

Kar se tiče Andreje, priča nima lepih spominov. Ko je šla mimo omenjenega stanovanja, je večkrat slišala, kako se je prepirala z očetom. Ker naj bi bila pogosto pod vplivom drog in alkohola, naj bi ga večkrat celo pretepla. In to samo za to, ker ji oče menda ni želel dati denarja za drogo. Pred okoli osmimi leti naj bi ga tudi napadla z nožem. Verbalno naj bi se ob tem večkrat znašala tudi nad Suzano. K njej se je zatekla lanskega januarja, in sicer po tem, ko naj bi jo obtoženi s kuhinjskim nožem zabodel v vrat.

Hotel vplivati na pričo?

Kar se tiče odnosa med Lokarjevo in Šišićem, je priča dodala, da naj bi bil ta precej buren oziroma da sta se večkrat skregala. Poleg tega naj bi Šišić enkrat, kot je povedala priča, grozil tudi njej. Pred včerajšnjim zaslišanjem na sodišču pa, kot je še poudarila, je Šišić z več SMS-sporočili hotel vplivati na to, kaj naj pove na sodišču. Med drugim jo je tako prosil, naj Andreje »ne potunka«, ker da je »itak vsa boga«. Odgovorila mu je, da bo vsekakor povedala, da je že očeta napadla z nožem. »Ne rabiš tega povedati, ker bo tisti morilec prišel ven en, dva, tri in se potem še zlepa ne bo končalo,« ji je odgovoril.

Mamo je zakopal ob hiši. FOTO: Jože Pojbič

Po mnenju obrambe naj bi obtoženemu precej na roke šla izvedenska mnenja glede dogodka iz 1. septembra 2021, ko naj bi z nožem v trebuh zabodel Šišića. Na rezilu noža je bila najdena le njegova kri, ki pa bi lahko izvirala iz poškodbe pri ušesu, nastale hkrati s še nekaterimi drugimi poškodbami na glavi, ki naj bi jih obtoženi utrpel med domnevnim napadom na Šišića. Kar se tiče obtožbe v primeru Lokarjeve, pa tudi njena prošnja, ki jo je 5. maja letos poslala sodišču. Želela je, da se ji izda dovolilnica, s katero bi lahko Marjana obiskala v priporu. Pa četudi naj bi bila njegova kar dvakratna žrtev.