ZANJE JE BIL ZAPOR DOSMRTEN

Morilci umirajo v zaporu: 6 okrutnežev svobode ni dočakalo

Le 2 obsojenca na 30 let ječe sta na pogojni prostosti, vsi drugi so umrli v celicah.
Silvo Plut
Silvo Plut
Boštjan Celec
 23. 9. 2025 | 05:00
A+A-
Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 30-letno zaporno kazen trenutno prestaja 15 obsojencev. Vsi so moški in morilci. Odkar je 31. marca letos po odsluženih več kot treh četrtinah kazni na pogojno svobodo odkorakal Viktor Rafolt, ta ugodnost ni doletela še niti enega tako imenovanega 30-letnika. Čeprav jih je komisijo za pogojni odpust pri ministrstvu za pravosodje za to zaprosilo že več. Pred Rafoltom je sicer kot prvi pogojni zrak svobode 30. oktobra lani zadihal Jožef Kovač. Svoboda ni pravica, je privilegij Policija iz nemškega Frankfurta je 4. decembra 2000 sporočila, da ...

06:00
Suzy
MEH NA MAH

Meh na mah: Ptujski festival v zaodrju (Suzy)

Letošnja festivalska bera je klavrna, saj so se glasbeniki za nagrade s svojimi skladbami to poletje merili le na Ptujskem festivalu.
23. 9. 2025 | 06:00
06:00
Ona  |  Astro
HOROSKOP

Tem astrološkim znakom oktober prinaša veliko denarja

Za nekatere astrološke znake bodo kozmične razmere res izjemne.
23. 9. 2025 | 06:00
05:40
Premium
Novice  |  Slovenija
NOV REŽIM

Za tablo dobrodošlice vas po novem pričaka še opozorilna tabla s kaznijo

Po Šentvidu in Dobrovi-Polhovem Gradcu prepoved tranzita še na cestah v Občini Brezovica.
Tomica Šuljić23. 9. 2025 | 05:40
05:20
Šport  |  Odmevi
VOLITVE DECEMBRA

Bo na čelo Fie prvič v zgodovini stopila ženska?

Nekdanja švicarska dirkačica Laura Villars je napovedala, da bo kandidirala za predsednico.
23. 9. 2025 | 05:20
05:00
Premium
Kronika  |  Doma
Boštjan Celec23. 9. 2025 | 05:00
02:00
Nedeljske novice
SLOVENŠČINA

Jezikovni nasveti: Seznami pravil o uporabi vejic

Priporočamo, da uporabite katerega od do uporabnikov prijaznih zelo jasno in preprosto napisanih priročnikov o postavljanju vejic.
23. 9. 2025 | 02:00

