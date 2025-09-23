Morilci umirajo v zaporu: 6 okrutnežev svobode ni dočakalo

ZANJE JE BIL ZAPOR DOSMRTEN

Le 2 obsojenca na 30 let ječe sta na pogojni prostosti, vsi drugi so umrli v celicah.

Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 30-letno zaporno kazen trenutno prestaja 15 obsojencev. Vsi so moški in morilci. Odkar je 31. marca letos po odsluženih več kot treh četrtinah kazni na pogojno svobodo odkorakal Viktor Rafolt, ta ugodnost ni doletela še niti enega tako imenovanega 30-letnika. Čeprav jih je komisijo za pogojni odpust pri ministrstvu za pravosodje za to zaprosilo že več. Pred Rafoltom je sicer kot prvi pogojni zrak svobode 30. oktobra lani zadihal Jožef Kovač. Svoboda ni pravica, je privilegij Policija iz nemškega Frankfurta je 4. decembra 2000 sporočila, da ...