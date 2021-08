Morilca ujeli, vodja ropa zbežal

Ko so slovenski policisti ugotovili, kdo je novembra 2014 v Nomenju na Bohinjskem med ropom umoril priljubljenega učitelja Pavla Zupana, so skovali drzen načrt, kako njegovega krvnika ujeti v lisice. Državljan Kosova Alban Thaçi je namreč po dejanju pobegnil v Nemčijo, eden od policistov Nacionalnega preiskovalnega urada pa je leta 2016 pod izmišljenim ženskim profilom prek facebooka navezal stik z njim. Ujeli so ga v past Zvabil ga je v Slovenijo, morilec pa ni vedel, da gre za past, in je menil, da se bo srečal z brhkim dekletom. Pri avtocestnem izvozu za Slovenske Konjice ga je usta...