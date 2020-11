Morilca Ljubljančana še iščejo

Kokain pometal v morje

Likvidirali so ga pred to hišo.

Zaupal se je policijskemu ovaduhu

4

milijoni evrov so izginili iz njegovega stanovanja.

Da policisti Republike srbske v preiskavi nasilne smrti Ljubljančanaše po petih letih tavajo globoko v megli, priča tudi njihova zadnja aretacija v zvezi s tem primerom. Na podlagi tiralice so namreč odvzeli prostost avstrijskemu državljanu, a ne kot osumljencu umora, temveč kot operativno zanimivi osebi, saj naj bi poznal Čubrilovića, zato ima morda kake koristne informacije o njegovi mafijski likvidaciji.Ljubljančan je kot podnajemnik živel v vili sredi Banjaluke, pred njo pa je 1. oktobra 2015 okrog 23. ure iz orožja kalibra 7,65 milimetra nekdo v njegov hrbet izstrelil tri krogle, še eno pa v podlaket. Morilec za seboj menda ni pustil sledi, preiskovalci pa so ugotovili, da je v žrtev streljal z razdalje 10 do 15 metrov in da je nanjo najverjetneje prežal z dvorišča sosednje hiše.Konec januarja 2016 je banjaluška policija objavila, da so zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora v zadevi Čubrilović na mejnem prehodu Gradiška aretirali državljana Slovenije, vendar so tudi zanj dodali, da ga s tem dejanjem sploh ne povezujejo, le izprašali so ga kot operativno zanimivo osebo, saj naj bi šlo za znanca žrtve umora.Čubrilović je sicer izpuhtel iz naše države in kot dvojni državljan zatočišče v Bosni in Hercegovini našel potem, ko je njegovi hudodelski združbi spodletel poskus tihotapljenja ogromne količine droge. Leta 2014 so na njegovo jadrnico Ocean v Braziliji naložili kokain. Pot se je končala klavrno, ko naj bi se na jadrnici zlomil jambor, skiper, bolgarski državljan, pa je več sto kilogramov kokaina (vrednega od 10 do 20 milijonov evrov) odvrgel v morje, še preden ga je rešila tovorna ladja. Poškodovano jadrnico so pustili sredi oceana.Toda sumničavi Čubrilović se je o tem zaupal človeku, za katerega ni vedel, da je tajni sodelavec policije, in mu povedal, da kapitana sumi, da je kokain ukradel in ga preložil na drugo ladjo, vse skupaj pa prikazal kot nesrečo. Postajalo je vroče, policijski obroč okrog članov združbe se je začel ožiti in Čubrilović jo je pred roko pravice brezglavo popihal iz Slovenije. V Banjaluki pa so ga torej nekaj mesecev pozneje umorili.O očetu dveh otrok, čigar ljubljanski svojci so se dedovanju po njem odpovedali, so sicer bosanska občila leta 2016 razkrivala še eno šokantno zgodbo.Banjaluška policija naj bi namreč preverjala informacije, da naj bi takoj po umoru iz stanovanja, ki ga je imel najeto v Banjaluki, skrivnostno izginili štirje milijoni evrov, ki naj bi pripadali njemu. Odtlej novih informacij o tem ni bilo, pomenljiva pa je bila druga, da so predlani njegovo hišo za Bežigradom prodali na javni dražbi. Izklicna cena zanjo je bila nekaj več kot 183.000 evrov.