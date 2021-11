Mama nesrečne Marine: Goran moril, ker je imel rad denar

»Upam, da ga bo doletela kazen, ki si jo zasluži.« Tako je v nadaljevanju sojenja Goranu Ilikiću za umor njegove 34-letne žene Marine, s katero sta bila sicer v ločitvenem postopku in sta že živela ločeno, povedala njegova tašča Mila Mamić. Ta še danes ne more razumeti, kako da je lahko na tako krut način pokončal mater svojih hčera. »Če bi bil pravi oče, tega svojima otrokoma ne bi naredil,« je dodala in nadaljevala, da je tudi točno vedel, kaj dela: »Ko je ubil Marino, je vedel, da bosta hčerki zelo trpeli, tudi njena sestra in jaz.«

Zgodilo se je v stanovanju v tem kamniškem bloku. Foto: dejan Javornik

Mamićeva, ki je zaradi preteklih groženj in ustrahovanj želela, da se jo zasliši brez obtoženega v sodni dvorani (prek videokonference so jo zaslišali v drugi dvorani), je podrobno razložila, skozi kakšen pekel je morala iti njena hčerka v 14 letih zakona z obtoženim Ilikićem. Ne samo, da je skoraj vsak dan prenašala prepire, ampak tudi fizično nasilje. »Bile so modrice, bila je davljena ...« je razlagala in dodala, da je Goran, ko ga je vprašala, zakaj se tako grobo znaša nad Marino, odgovoril le, da je to njegova žena in da lahko z njo dela, kar hoče.

Če bi bil pravi oče, tega svojima otrokoma ne bi naredil.

Še v trgovino ni mogla

Za vse skupaj, kot je bilo mogoče razumeti, je bil kriv predvsem alkohol. Marina je namreč lahko malce lažje zadihala šele takrat, ko so Goranu zaradi vinjenosti prepovedali vožnjo. »Takrat je nehal piti alkohol in bil je čisto drugačen. Vsi smo bili veseli,« se je spominjala priča in nadaljevala, da se je nasilna zgodba spet odvijala naprej, ko je obtoženi opravil zdravniški pregled. Četudi je njeni hčerki ves čas obljubljal, da bo v prihodnje res bolje. Padale pa naj bi tudi grožnje, da jo bo »zažgal, zaklal, jo strpal v vrečo in jo zakopal v gozdu, da je starši ne bodo mogli pokopati,« če bi ga slučajno zapustila.

Umorjena je bila Marina Mamić, poročena Ilikić. FOTO: Facebook

31. januarja letos naj bi Goran Ilikić umoril Marino.

Februarja lani je očitno Marina želela narediti konec, saj je vložila tožbo za razvezo. Takrat je, kot je razlagala njena mama, Goran pijan prišel domov in z nožem v roki začel groziti ženi. In to pred hčerkama; ena od njiju je očeta prosila, da »naj pusti mamico«. Po prepričanju priče je hčerka rešila Marino. Slednja je po dogodku odšla na policijo in izročila posnetek z njenega telefona, v katerem se je lahko slišalo, kako je Goran rekel, da bo šel on iz stanovanja, njo pa da bodo »odnesli v vreči«. »Moji vnukinji zelo trpita, starejša si očita, da je v času zločina ni bilo doma, ker si predstavlja, da bi lahko očeta odvrnila od tega, da ji vzame mamico, mlajša pa si očita, da je očetu povedala, da ima mamica novega prijatelja,« je na sodišču še povedala mama pokojne Marine. ​Ilikiću je bila po tistem dogodku izrečena prepoved približevanja. Čeprav je tožilstvo prepričano, da je obtoženi svojo ženo 31. januarja letos, potem ko je s silo telesa vdrl v stanovanje v Steletovi ulici v Kamniku, do smrti zabodel zato, ker je izvedel, da ima novega prijatelja, skratka iz ljubosumja, pa priča temu ne verjame. Prepričana je, da je bilo v ozadju koristoljubje, zelo rad naj bi imel denar. Večkrat naj bi govoril, da ne bo plačeval za otroka. Že v sodni preiskavi je razlagala, da je on razpolagal z njenimi bančnimi karticami in denarjem, tako da niti v trgovino ni mogla iti. Ves čas naj bi jo tudi strogo nadzoroval.