Mopedist zgrmel s ceste, voznik pa ostal brez izpita! Eden imel v krvi skoraj tri promile
Kranjski policisti so imeli v ponedeljek okoli 13. ure opravka z nevarnim prometnim incidentom. 38-letni mopedist je med vožnjo iz Dvorij proti Šenturski gori izgubil oblast nad vozilom, padel in se telesno poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 1,46 mg/l alkohola v izdihanem zraku – približno tri promile! Policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek.
Nekaj ur kasneje so tržiški policisti ujeli mlajšega mladoletnika, ki je brez vozniškega dovoljenja vozil moped-dvokolo. Vozilo so mu zasegli, mladoletnik pa bo moral svoje početje pojasniti na sodišču.
Na Jesenicah pa so policisti tik pred 17. uro ustavili 67-letnega voznika avtomobila, ki je imel v izdihanem zraku 1,22 mg/l alkohola – več kot dva in pol promila! Voznika so ustavili, mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo zaradi hujšega prekrška prav tako poslali pred sodnika.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.