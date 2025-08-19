PIJANI ZA VOLAN

Mopedist zgrmel s ceste, voznik pa ostal brez izpita! Eden imel v krvi skoraj tri promile

Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

19.08.2025 ob 20:40
Kranjski policisti so imeli v ponedeljek okoli 13. ure opravka z nevarnim prometnim incidentom. 38-letni mopedist je med vožnjo iz Dvorij proti Šenturski gori izgubil oblast nad vozilom, padel in se telesno poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 1,46 mg/l alkohola v izdihanem zraku – približno tri promile! Policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek.

Alkotest 1.22 mg/l. FOTO: Pu Kranj
Nekaj ur kasneje so tržiški policisti ujeli mlajšega mladoletnika, ki je brez vozniškega dovoljenja vozil moped-dvokolo. Vozilo so mu zasegli, mladoletnik pa bo moral svoje početje pojasniti na sodišču.

Alkotest 1.46 mg/l. FOTO: Pu Kranj
Na Jesenicah pa so policisti tik pred 17. uro ustavili 67-letnega voznika avtomobila, ki je imel v izdihanem zraku 1,22 mg/l alkohola – več kot dva in pol promila! Voznika so ustavili, mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo zaradi hujšega prekrška prav tako poslali pred sodnika.

