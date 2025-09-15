Mopedist (52) zapeljal na makadamsko bankino, odpeljal ga je helikopter

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 189 klicev, med temi 76 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 4 prometne nesreče I. kategorije, 3 prometne nesreče II. kategorije ter 1 prometno nesrečo III. kategorije.

Prometna varnost

52-letni voznik mopeda je na območju Zg. Jakobskega dola včeraj popoldne zapeljal na makadamsko bankino in v jarek, pri tem se je huje poškodoval. V bolnišnico je bil odpeljan s helikopterjem. O nesreči še zbiramo obvestila.

Na Ptuju smo obravnavali voznika osebnega avtomobila, državljana Hrvaške, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,84 mg/l alkohola) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejeno mu je bilo pridržanje, podan bo obdolžilni predlog.

Na avtocesti A1 smo obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je na odseku, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s hitrostjo 175 km/h, prometni policisti so voznika ustavili in mu izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Maribor.