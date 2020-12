Nujno opozorilo: Zapade lahko več kot pol metra snega

Po podatkih Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje (Arso) bo v ponedeljek predvsem na severozahodu močno snežilo, do večera lahko zapade od 40 do 60 cm snega. Ob morju se bo krepil jugo in bo najmočnejši od dopoldneva do večera. Najvišje hitrosti bodo do 90 km/h. Zelo vetrovno bo tudi v višje ležečih krajih jugozahodne Slovenije. V ponedeljek med 7. in 12. uro ter