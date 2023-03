Model Dalibor krivde ne priznava

Model, človek, direktor. Pod vsemi temi nazivi naj bi člani dobro organizirane in februarja lani razkrite kriminalne združbe, ki se je po prepričanju tožilstva na veliko ukvarjala s preprodajo droge, poznali enega od dveh svojih domnevnih šefov Daliborja Lipovaca. Ta 38-letni Domžalčan, sicer oče štirih otrok, na samem vrhu združbe, ki naj bi jo vpleteni imenovali kar Mafija, naj ne bi deloval sam, ampak mu je, tako tožilstvo, družbo delal njegov brat dvojček Velibor.

Velibor Lipovac je krivdo zanikal že na začetku februarja. FOTO: Dejan Javornik

Oba, kot v 636 strani dolgi obtožnici zatrjuje tožilec Sedin Kičin, sta bila zadolžena za organizacijo in nabavo prepovedanih drog, od konoplje in kokaina do heroina. Skrbela naj bi tudi za organizacijo delovanja združbe, nabavo denarja za droge in distribucijo. Komunikacija med posameznimi člani združbe, med katerimi so bili seveda tudi kurirji, je potekala po posebnih, kriptiranih telefonih.

Dvojčka naj bi bila ves čas zelo previdna, saj naj bi osebno skrbela za sestanke z dobavitelji in kupci, nabavljala denar za nakup droge in organizirala prevoze. Drogo pa naj bi osebno prenašala ali prevažala le ob skrbni oceni, da ju policija ne bo odkrila. V prevoze droge naj bi potegnila tudi nekatere voznike tovornjakov, ki naj bi iz Slovenije v Španijo običajno peljali legalen tovor, nazaj pa drogo, največ konoplje. Vse skupaj naj bi se dogajalo od septembra 2019, v združbo pa naj bi bilo vpletenih skupno kar 57 posameznikov.

V Avstriji že obsojena

Da v tej zadevi ni kriv, je Velibor pred ljubljansko okrožno sodnico Vesno Pavlič Pivk na predobravnavnem naroku zatrdil že 2. februarja. Včeraj pa sta na vrsto prišla še njegov brat Dalibor in menda Daliborjeva desna roka, 22-letni Asmir Agović. Sodnici sta se oglasila prek videokonference iz avstrijskega Gradca, saj pri naših severnih sosedih zaradi poslov s prepovedano drogo prestajata večletne zaporne kazni. Dalibor je bil obsojen na štiri, Agović pa na šest let zapora.

Trdi, da ga policija že od mladosti poskuša na vse načine neutemeljeno preganjati.

Oba si želita, da bi kazen zapora prestajala v Sloveniji, a končne odločitve pristojnih o tem za zdaj še nista prejela. Podrobnosti sodbe avstrijskega sodišča niso znane. Iz slovenske obtožnice pa izhaja, da so avstrijski policisti novembra 2021 zasačili Daliborja in Agovića pri prodaji heroina na območju Gradca. To drogo v Avstriji naj bi prodajala po ceni 60.000 evrov za 5 kilogramov.

Tožilec Kičin Agoviću očita, da je po navodilih in pod vodstvom Daliborja organiziral posamezne nabave prepovedanih drog, jih hranil, distribuiral ter organiziral njihovo prodajo. Hkrati naj bi tudi prenašal Daliborjeva navodila nižje hierarhično pozicioniranim članom združbe. V preiskavi je Agović očitke na svoj račun zavrnil oziroma je trdil, da ni in tudi ni bil član obravnavane hudodelske združbe. Pa tudi, da nikomur ni dajal navodil, niti jih ni od nikogar dobival. Trditve, da bi kdo prodajal ali gojil drogo po njegovih navodilih, je označil za absurdne. Da z očitki nima nič, je v preiskavi zatrdil tudi Dalibor. Povedal je, da gre za golo natolcevanje policije, ki ga že od mladosti poskuša na vse načine neutemeljeno preganjati.

636 strani ima obtožnica zoper 57 obtožencev

Njuna zagovornika sta zahtevala, da sodišče iz sodnega spisa izloči številne dokaze, saj sta prepričana, da so bili ti že od prvih ur preiskovanja zadeve pridobljeni nezakonito. »Gre za tipično situacijo, ko se za masko zatrjevanih domnevnih kršitev človekovih pravic poskušajo opravičiti izvršena kazniva dejanja,« je na tovrstne zahteve odgovoril tožilec Kičin.