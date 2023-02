Močno počilo v naselju Hotemaže, posledice so hude

Na cesti Kranj-Jezersko, v naselju Hotemaže, se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Po prvih podatkih gre za hujšo prometno nesrečo.

Prometni policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Cesta bo do nadaljnjega zaprta za ves promet. Obvoz je urejen, so sporočili iz PU Kranj.

Voznike pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov in prometno signalizacijo.