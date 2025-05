Močno počilo v križišču Hradetckega in Dolenjske ceste, voznik skiroja ni dobro

Močno počilo v križišču Hradetckega in Dolenjske ceste, z voznikom skiroja ni dobro

V sredo po 14. uri se je v križišču Hradetckega in Dolenjske ceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik skiroja. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v voznika skiroja, ki je pravilno prečkal vozišče. Pri tem se je voznik skiroja huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Včeraj, okoli 8. ure pa se je na območju Škofljice zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila. Voznik je je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, vozilo pa se je prevrnilo na streho. Pri tem se je lažje telesno poškodoval sopotnik v vozilu. Policisti vodijo prekrškovni postopek.