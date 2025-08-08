Močno počilo na naši cesti, takoj so šli v akcijo policisti, reševalci in gasilci

Danes ob 7.45 so bili na Policijski upravi Nova Gorica obveščeni o hudi prometni nesreči na Ajdovskem, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.

»Po sedaj zbranih podatkih je 51-lena voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Ajdovščine proti Selu in v križišču proti Vipavskemu Križu zavila levo. Pri tem je izsilila prednost 28-letnemu vozniku avtomobila, med vozili je prišlo do trčenja. Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju posredovali tudi gasilci in reševalci NMP ZD Nova Gorica,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Po informacijah policije je v prometni nesreči prišlo do poškodb. »Po nudeni prvi pomoči na kraju so reševalci predvidoma hudo poškodovano voznico avtomobila odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, drugi udeleženi voznik je bil v prometni nezgodi predvidoma lažje telesno poškodovan,« so še zapisali.

Prometni policisti bodo zoper povzročiteljico nezgode podali ustrezen ukrep, so še zapisali v objavi.