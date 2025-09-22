  • Delo d.o.o.
PU KRANJ

Močno pijana voznica v Kranjski Gori zapeljala s ceste in trčila v prometni znak

Za povzročitev prometne nesreče zoper voznico teče tudi prekrškovni postopek.
Fotografija je simbolična. FOTO: Stephco Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Stephco Getty Images
S. U.
 22. 9. 2025 | 19:53
A+A-

Kranjskogorski policisti so bili danes nekaj pred 1. uro zjutraj obveščeni o prometni nesreči na cesti med Gozdom Martuljkom in Dovjami.

Po do sedaj znanih ugotovitvah je 37-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v prometni znak ter obstala na brežini izven vozišča. Voznica je vozila pod močnim vplivom alkohola – rezultat preizkusa je pokazal kar 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni več kot 2 promila.

Pri nesreči je bila lažje telesno poškodovana. Na kraju so ji pomoč nudili reševalci in gasilci. Policisti so ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Primer bodo z obdolžilnim predlogom poslali v obravnavo na pristojno okrajno sodišče. Za povzročitev prometne nesreče zoper voznico teče tudi prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj.

ZADNJE NOVICE
21:09
Kronika  |  Doma
TRČILO VEČ VOZIL

Grozljiva nesreča pri Kopru: tovornjak trčil v hišo, ena oseba življenjsko ogrožena

V nesreči je bila udeležena še voznica osebnega vozila, ki je takrat pripeljala nasproti.
22. 9. 2025 | 21:09
21:08
Bizarno
»TA ČLOVEK JE NEDOTAKLJIV!«

Razkrita srhljiva spolna izkoriščanja, še hujša od vsega doslej znanega

Mlade ženske iz Ugande so mislile, da bodo v Dubaju delale v supermarketih ali hotelih, a jih je mreža prisilila v prostitucijo.
22. 9. 2025 | 21:08
21:00
Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Melani Mekicar: življenje je zabava (Suzy)

Da bi si v miru pogledali vse objave voditeljice in plesalke, si morate vzeti konkreten oddih.
22. 9. 2025 | 21:00
20:58
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: iskanje ravnovesja pod vplivom tehtnice

Astrološki vpogled za 23. september 2025.
Delo UI22. 9. 2025 | 20:58
20:52
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Jesen prinaša mraz, cene ogrevanja pa že burijo duhove! Na Koroškem plačajo dvakrat več kot v Velenju

Agencija za energijo je primerjala cene daljinskega ogrevanja v osmih slovenskih mestih.
22. 9. 2025 | 20:52
20:24
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Po dveh porazih menjali trenerja, bo Argentinec dvignil Olimpijo?

Igralsko kariero je zaključil v Andori, kjer se je tudi začela njegova trenerska pot.
22. 9. 2025 | 20:24

