Močno pijana voznica v Kranjski Gori zapeljala s ceste in trčila v prometni znak

Kranjskogorski policisti so bili danes nekaj pred 1. uro zjutraj obveščeni o prometni nesreči na cesti med Gozdom Martuljkom in Dovjami.

Po do sedaj znanih ugotovitvah je 37-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v prometni znak ter obstala na brežini izven vozišča. Voznica je vozila pod močnim vplivom alkohola – rezultat preizkusa je pokazal kar 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni več kot 2 promila.

Pri nesreči je bila lažje telesno poškodovana. Na kraju so ji pomoč nudili reševalci in gasilci. Policisti so ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Primer bodo z obdolžilnim predlogom poslali v obravnavo na pristojno okrajno sodišče. Za povzročitev prometne nesreče zoper voznico teče tudi prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj.