Močno pijana treščila v avto

ŠIPIć ROMAN Več so jih odpeljali v prostore za pridržanje. FOTO: Roman Šipić

1,8 promila alkohola v krvi

Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja.

Na območju celjske policijske uprave je bilo v torek pestro, a poleg vloma in primera nasilja v družini je dan zaznamovalo predvsem dogajanje v cestnem prometu. »Še posebno skrb vzbujajoči so bili primeri vožnje pod vplivom alkohola. Močno pijana voznica, ki jo bomo zaradi nevarne vožnje kazensko ovadili, je povzročila prometno nesrečo,« je pojasnila, tiskovna predstavnica PU Celje.»Vsi udeleženci v cestnem prometu se moramo zavedati, da alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalje, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in podobno. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti s prepočasno ali prehitro vožnjo, težjim obvladovanjem ali spremljanjem smeri vožnje, neuporabo smernikov in podobnim. Zato vozite le trezni,« opozarja Trbulinova.Prometna nesreča se je sicer zgodila malo po 22. uri v Gorici pri Slivnici. Povzročila jo je torej alkoholizirana voznica, ki je imela v krvi več kot 1,8 promila alkohola. Zapeljala je na levo smerno vozišče in trčila v voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti, ta se je poškodoval, na srečo lažje.Na Planini pri Sevnici je voznik istega dne prav tako vozil pijan, tudi on je imel v krvi 1,8 promila alkohola. Za nameček je bil brez dovoljenja. »Zasegli smo mu osebno vozilo, sledi obdolžilni predlog,« je pojasnila Trbulinova. Brez vozila je ostala tudi voznica, ki so jo ustavili v Latkovi vasi in je bila brez dovoljenja.»Preizkus z alkotestom je pokazal skoraj 1,5 promila alkohola v krvi, s hitrim testom pa je bila potrjena še prisotnost drog. Odredili smo ji strokovni pregled, a ga je odklonila. Sledi obdolžilni predlog,« je povedala. Okoli dveh zjutraj so osebno vozilo zasegli tudi na Teharjah, in sicer vidno pijanemu vozniku, ki je bil brez vozniškega dovoljenja. Nameščeni je imel različni registrski tablici, od katerih nobena ni pripadala njegovemu vozilu. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti, zato so ga pridržali do streznitve. Pijan pa je bil tudi moški, ki je v Črnovi kolesaril z električnim kolesom in je padel zaradi vožnje preblizu roba vozišča ter se lažje poškodoval.Bilo pa je še nekaj nesreč, in sicer je malo po 17. uri v Slovenj Gradcu voznik avta pri zavijanju v levo nenadoma zapeljal čez pločnik in trčil v železne drogove zastav, pri čemer se je vozilo prevrnilo na bok, on pa se je lažje poškodoval. Na Ravnah na Koroškem je voznica avta ustavila pred prehodom za pešce, vanjo pa je trčila voznica tovornega vozila. Obe sta se lažje poškodovali.