Močno pijan zakrivil prometno nesrečo

Gorenjski prometni policisti so v četrtek zvečer zaradi nepravilne strani vožnje in vpliva alkohola (0,97 mg/l) obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je povzročil prometno nesrečo. Zaradi hujšega prekrška proti njemu poteka prekrškovni postopek, so javili iz Policijske uprave Kranj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: