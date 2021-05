Močno pijan zakrivil nesrečo, umrl sopotnik na zadnjem sedežu (FOTO)

Danes nekaj minut po polnoči se je v naselju Spodnji Gaj pri Pragerskem zgodila prometna nesreča (o njej smo pisali v članku Krvave ceste: v sedmih urah ugasnila tri življenja ), v kateri je bilo udeleženo vozilo s tremi potniki.Policisti so po opravljenem ogledu ugotovili, da je povzročitelj prometne nesreče 33-letnik vozil avtomobil po naselju, iz smeri Prešernove ulice proti Župančičevi ulici: »Zaradi prevelike hitrosti je izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v samem začetku desnega preglednega ovinka naravnost in prek travne brežine, kjer je z levim čelnim delom vozila trčil v obcestni jarek, od koder je vozilo dvignilo v zrak. Ob se je začelo obračati ter je ponovno s čelnim delom trčilo v zemljo na njivi, nakar je vozilo obrnilo in je obstalo na strehi, obrnjeno v nasprotni smeri vožnje.«Voznik in 37-letna sopotnica sta se sama rešila iz avtomobila, medtem ko je 34-letni sopotnik na zadnjem sedežu ostal ukleščen v vozilu.Kljub hitremu posredovanju s tehničnim posegom gasilcev in reševalcev je bila zdravniška pomoč zanj prepozna, saj je na kraju umrl.»Med postopkom so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil avtomobil močno pod vplivom alkohola, saj je napihal 0,84 mg/liter,« policisti pojasnjujejo okoliščine nesreče.Preiskovalna sodnica je na kraju za pokojnega odredila sodno obdukcijo, prav tako pa je bil odrejen izvedeniški pregled vozila. Po vseh zbranih obvestilih in dokazih bodo policisti 33-letnega voznika kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so zaključili poročilo PU Maribor.