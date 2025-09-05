BREZDOMEC

Močno pijan v Izoli ležal na tleh, prej ukradel kolo

Policisti bodo podali kazensko ovadbo, kolo pa vrnili lastniku.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images

M. U.
05.09.2025 ob 16:27
M. U.
05.09.2025 ob 16:27

V Izoli so policisti kontrolirali moškega, ki je ležal na tleh. Ugotovili so, da gre za 45-letnega brezdomca, ki je obležal močno pod vplivom alkohola. Poleg sebe je imel kolo, ki je bilo pred tem ukradeno v Izoli. Policisti bodo podali kazensko ovadbo, kolo pa vrnili lastniku.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kolo brezdomec kraja

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.