BREZDOMEC
Močno pijan v Izoli ležal na tleh, prej ukradel kolo
Policisti bodo podali kazensko ovadbo, kolo pa vrnili lastniku.
Odpri galerijo
V Izoli so policisti kontrolirali moškega, ki je ležal na tleh. Ugotovili so, da gre za 45-letnega brezdomca, ki je obležal močno pod vplivom alkohola. Poleg sebe je imel kolo, ki je bilo pred tem ukradeno v Izoli. Policisti bodo podali kazensko ovadbo, kolo pa vrnili lastniku.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
5.Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?