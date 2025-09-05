Močno pijan v Izoli ležal na tleh, prej ukradel kolo

V Izoli so policisti kontrolirali moškega, ki je ležal na tleh. Ugotovili so, da gre za 45-letnega brezdomca, ki je obležal močno pod vplivom alkohola. Poleg sebe je imel kolo, ki je bilo pred tem ukradeno v Izoli. Policisti bodo podali kazensko ovadbo, kolo pa vrnili lastniku.