Močno pijan treščil v sredinski prometni otok, avto ostal nevozen

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 119 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 47.

Prometni nesreči z materialno škodo

Gorenjski prometniki so včeraj okoli 11.30 obravnavali 54-letnega voznika, državljana Hrvaške, ki je po podatkih s katerimi razpolagamo, med vožnjo skozi predor Karavanke, iz smeri Avstrije proti Ljubljani, z avtomobilom večkrat trčil v kombinirano vozilo voznika pred njim. Avtomobil je vozil tudi pod vplivom alkohola (1,16 mg/l, kar je skoraj 2,5 promila). Policisti so mu odredili pridržanje do privedbe v nadaljnji postopek na pristojno okrajno sodišče. V nadaljevanju mu je bila na sodišču izrečena globa in ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljena na območju Republike Slovenije.

Kranjski policisti pa so bili včeraj okoli 23.45 obveščeni o samoudeležbi 37-letnega voznika, ki se je peljal po Koroški cesti v smeri Ljubljanske ceste in po podatkih s katerimi razpolagamo je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v sredinski prometni otok in podrl prometno signalizacijo. Avtomobil je na kraju ostal nevozen. Voznik je avtomobil vozil z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, saj je vozil v času veljavnega ukrepa, ki mu ga je izreklo okrajno sodišče in pod močnim vplivom alkohola (1,10 mg/l, kar je več kot 2 promila). Zaradi povzročitve prometne nesreče je bil vozniku izdan plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.