Celjski policisti so včeraj pozno popoldne na Polzeli zaradi kršitve javnega reda in miru obravnavali 45-letnega kršitelja, ki je pred stanovanjskimi bloki na Glavnem trgu prevračal zabojnike za smeti in uničeval gasilne aparate.

Moškega, ki je bil močno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, so pridržali.