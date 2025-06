Močno pijan bežal pred policisti in trčil v drevo, čaka ga visoka kazen

Policisti Policijske postaje Novo mesto so med kontrolo prometa pri Srebrničah v noči na sredo opazili voznika avtomobila, ki je vozil nezanesljivo in ga hoteli ustaviti. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, temveč je še močneje stopil na plin, zapeljal na kolesarsko stezo in v gozd, kjer je trčil v ograjo in v drevo.

»Zoper 45-letnega kršitelja, ki je poskušal s kraja pobegniti, so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 0,95 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za kršitve, ki jih je zagrešil 45-letnik, določajo globo v višini 2980 evrov.