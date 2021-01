Močno okajen z glavo udarjal v službeno vozilo

V Gaju pri Pragerskem je v sredo popoldne 50-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal z vozišča. V prometni nesreči je bil udeležen sam.



Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 0,61 mg/l alkohola. Ker se z izmerjenim rezultatom ni strinjal, so mu policisti odredili strokovni pregled, a ga je odklonil. Policisti so mu takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču.



Da bi mu preprečili nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu, so mu odredili pridržanje. Ker se je ob tem začel nedostojno vesti do policistov, razgrajati in z glavo udarjati v službeno vozilo, opozoril in ukazov policistov pa ni upošteval, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Za to kršitev so mu izdali plačilni nalog.



Včeraj zjutraj so policisti pri Planini ustavili 35-letnega domačina za volanom osebnega avtomobila. Odredili so mu alkotest, ta je pokazal 0,76 mg/l alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, sledi še obdolžilni predlog.

