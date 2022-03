Močno je počilo: eno osebo so našli mrtvo, še eno poškodovano

V soboto ob 21.46 je na Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru počilo in zagorelo v stanovanju večstanovanjske hiše. Gasilci JZ GB Koper so ogenj pogasili, izklopili električne varovalke in zaprli ventil plinskega dovoda. Prezračili so stanovanje in zaprli ventil vode, saj je počena cev puščala. Policija je evakuirala sosednje stanovalce.

V stanovanju so našli eno mrtvo in eno poškodovano osebo. To je reševalna služba odpeljala na zdravljenje v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.