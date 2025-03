Močno deževje povzroča preglavice, drevo padlo na mimo vozeči avtomobil (FOTO)

Močno deževje, ki že nekaj časa namaka tudi severovzhod države, je ponekod že povzročilo veliko preglavic. Med slednje sodi tudi prometna nesreča, kjer je voznik imel ogromno sreče, saj bi se lahko končala tragično.

Gasilci PGD Paloma Sladki Vrh so namreč sinoči, v petek, malo po 20.00 uri prejeli poziv, da se je podrlo drevo pri tovornem vhodu v Tovarno Paloma. Tudi vsega vajeni gasilci, ki so prvi prispeli na kraj, so ostali odprtih ust in so pozneje vse skupaj komentirali z besedami 'še sreča, da se je vse skupaj dobro in srečno končalo'. Največ sreče je vsekakor imel voznik osebnega avtomobila, ki poslej lahko praznuje dva rojstna dneva.

»Kot že velikokrat smo se tudi na intervencijo odpravili na ta kraj in približno vedeli kaj nas čaka. A danes se ni podrlo drevo samo na cesto, ampak je padlo na avto. In k sreči je veja skozi šipo priletela na prazno mesto sovoznika. Samo malo je manjkalo, da se ni zgodila tragedija. Poškodovana je bila tudi ograja pri tovarni. Drevo smo odstranili, cestišče počistili in odprli cesto za promet,« so še poročali gasilci PGD Paloma Sladki Vrh.