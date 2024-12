Močan pok vznemiril prebivalce Koroške: »Bobnelo je kot hudič«

»Ali kdo ve, kaj je povzročilo močan pok sinoči ob 22.30 na območjih Radlje, Vuhred in Muta? Potem nekaj ur ni bilo elektrike«;

»Zabobnelo je kot hudič, ampak je pri meni elektrike zmanjkalo za nekaj sekund. Po tistem se ni slišalo nikakršnih siren. Gledala sem po komentarjih in se nikomur ne sanja, kaj se je zgodilo«;

»Do eksplozije je prišlo v Vuzenici okoli 23. ure. Nekaj prebivalcev je ostalo brez elektrike. Eksplozijo pa so čutili vse do Maribora in celo v Avstrijo«.

Takšna in podobna sporočila o nočni eksploziji na Koroškem je mogoče prebrati na družbenih omrežjih.

S PU Celje so nam odgovorili, da so prejeli nekaj obvestil občanov, ki so poročali o poku. Doslej so ugotovili, da se je eksplozija zgodila na območju Mute in da gre za »eksplozijo v naravi«. Ogled kraja dogodka še poteka, več informacij pa bodo posredovali takoj, ko jih bodo prejeli.

Z Elektra Celje pa so za STA sporočili, da je v nedeljo ob 22.42 zaradi pretrganja vodnika izpadel daljnovod DV Kozji Vrh, ki se napaja iz razdelilne transformatorske postaje RTP Vuzenica. »Kaj je povzročilo dogodek, še raziskujemo,« so na navedli pri Elektru Celje.