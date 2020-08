Množično trčenje na primorki, večkilometrska kolona do Unca (FOTO)

Komaj je promet na primorski avtocesti po hujši nesreči v ponedeljek zvečer danes dopoldne stekel, znova nastajajo zastoji, za katere je ponovno kriva prometna nesreča.Okoli 11.30 je med Uncem in Logatcem trčilo pet vozil, poroča portal Ustvarimo reševalni pas. Zaradi nesreče sta med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani zaprta prehitevalni in vozni pas. Kolona do Unca je dolga osem kilometrov. Potovalni čas se podaljša za 50 minut. Promet poteka po odstavnem pasu, poroča prometnoinformacijski center.Preberite tudi:Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje.